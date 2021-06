Le débat : (1) Genou en terre pour les diables, pas pour les bleus : quand BLM s’invite à l’euro et (2) La fin de l’obligation de vote aux communales en Flandre : un exemple à suivre ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.