Le parti pris : Politique française, Vaccination des Diables & tests PCR sur Auvio

Le débat : (1) France : la politique française fascine-t-elle toujours autant les francophones ? Les polémiques françaises influencent-elles les débats chez nous ? (2) La moitié des Diables Rouges refuse la vaccination, qu’en est-il ? (3) La proposition de Frank Vandenbroucke de faire payer les tests PCR à ceux qui refuseraient la vaccination. Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.