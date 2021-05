Le parti pris : Passeport Covid : une obligation vaccinale déguisée ? sur Auvio

Débat avec 2 chroniqueurs - (1) Comment réduire l’inégalité dans la distribution mondiale des vaccins, sans ralentir la vaccination chez nous ? (2) Le passeport Covid européen : une seule dose de vaccin suffisante ? Une obligation vaccinale déguisée ? Les débatteurs : Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven et Sophie LUCAS immunologiste et présidente de l’institut de Duve à l’UCLouvain.