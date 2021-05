Le parti pris : Conflit au proche orient & les francophones face à la vaccination sur Auvio

Le débat : (1) Conflit au proche orient : pourquoi une telle flambée des débats ici ? Israel est-il en train de se tirer une balle dans le pied ? (2) Les francophones sont-ils plus réticents à se faire vacciner ? Et pourquoi ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.