Débat avec 2 chroniqueurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.

Réforme du décret paysage et colère de la FEF : faut-il limiter le report des crédits ? La réforme de la réforme va-t-elle pénaliser les étudiants précaires ? Trump banni de Facebook : censure ou décision salutaire ?