Débat avec 2 chroniqueurs : (1) Bientôt la délivrance ? Quels sont encore les risques, les obstacles avant le retour à une vie à peu près normale ? et (2) Les variants : l’indien et le sud-africain vont-il remplacer le britannique ? avec Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven