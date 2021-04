Le parti pris : Spécial plan de relance sur Auvio

Débat avec 2 chroniqueurs - (1) On continue de décortiquer le plan de relance avec Simon BOURGEOIS, qui nous explique à quoi, concrètement, va servir cet argent. Un des axes c’est l’économie circulaire. Notamment les déchets lourds et complexes dans l’industrie. Comment les revaloriser, les recycler pour les réutiliser ? (2) Parti pris spécial plan de relance ce lundi avec Sybille MERTENS, professeure d'économie sociale ULiège (PLATEAU 0473 505 311) et Etienne POURBAIX, directeur de Skywin Wallonie (Pôle Compétitivité Aéronautique et Spatial)