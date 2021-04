Débat avec 2 chroniqueurs: au programme du parti pris (1) 7 heures de CoDeCo : la concertation à la Belge montre ses limites ? et (2) l’Irlande du Nord : le retour des « Troubles » en plein Brexit ? Avec François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF