Le débat : (1) Décès du prince Philip au Royaume-Uni et crime de lèse-majesté en Espagne : quel rôle pour la monarchie aujourd’hui ? (2) Déconfinement : sorties culturelles et activités cultuelles, même combat ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.