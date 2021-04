Au programme du parti pris : (1) 50 ans après le manifeste des 343, le droit à l’avortement est-il toujours un combat d’actualité? et (2) Après les rassemblements au bois de la cambre, quel message adresser à la jeunesse? avec Sylvie LAUSBERG, directrice du service d’étude et stratégie du CAL (Centre d’action Laïque) et Présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique et Guy HAARSCHER, philosophe