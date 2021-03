Le débat. (1) Est-on en train de vivre « une nouvelle pandémie » ?et (2) Les autotests en pharmacie : une arme efficace pour lutter contre le virus ? (3) L’Europe hausse le ton sur les vaccins : faut-il du protectionnisme économique ? Avec Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven