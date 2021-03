Le débat : (1) Codeco et reconfinement : Pourquoi avoir attendu ? Vandenbroeck a-t-il cédé pour une fois ? Comment va réagir la population ? (2) Les socialistes flamands s’appellent désormais Vooruit : Un virage contesté et déroutant. Les débatteurs : Ivan De VADDER, journaliste politique à la VRT et Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir.