Plusieurs sujets seront évoqués ce lundi : (1) attentats du 22 mars il y a 5 ans, la faute à trop de religion ou à pas assez de spiritualité ? et (2) Covid : les écoles sacrifiées ? Les débatteurs : CAROLINE SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric DE BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.