Le débat : (1) Le certificat vert européen : discriminatoire ou indispensable pour voyager ? (2) Elections aux Pays-Bas. La politique néerlandaise est-elle à l’avant-garde ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.