Le débat : (1) Violences à Liège : émeutes organisées ou soulèvement d’une jeunesse qui n’en peut plus ? (2) Juger la haine sur les réseaux sociaux devant un tribunal correctionnel : efficace contre le cyberharcèlement ou dangereux pour la liberté d’expression ? Les débatteurs : Sylvie LAUSBERG, directrice du service d’étude et stratégie du CAL et Guy HAARSCHER, philosophe