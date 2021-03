(1) 8 mars et droits des femmes : l’église est-elle l’un des derniers bastions phallocrates ?



(2) Visite du pape en Irak : juste un symbole ou un voyage utile et nécessaire ?

Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.