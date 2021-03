Le débat : Nous évoquerons avec les deux G la décision des ministres de la santé pour accélérer la vaccination, et

l’interview de Sarkozy au JT de 20h sur TF1. Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.