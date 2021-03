Le débat : (1) Comment accélérer la campagne de vaccination ? (2) Faut-il arrêter de râler et de se plaindre de cette épidémie et des mesures sanitaires ? (3) 3ème vague ou pas de 3ème vague : où en est-on ? Les débatteurs : Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.