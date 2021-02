Le parti pris : Comité de concertation & Réforme institutionnelle sur Auvio

Le débat : (1) Comité de concertation et modèles mathématiques pour déconfiner : quelle stratégie politique ? De Croo et Vandenbroecke contre le reste du monde? (2) réforme institutionnelle : une Belgique à 4 entités, 2 régions et 2 sous-régions : est-ce si absurde ? Comment voit-on cette idée en Flandre ? Les débatteurs : Ivan De VADDER, journaliste politique à la VRT et Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir.