Le débat : (1) Interdiction des voyages non essentiels, frontières fermées : la crise sanitaire grippe-t-elle la liberté de circulation européenne ? (2) Rénovation des écoles : le retour de la guerre scolaire ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.