Le parti pris : Luc Partoune & Voyages à l'étranger sur Auvio

Le débat : (1) Le patron de l’aéroport de Liège viré ; encore une affaire en bord de Meuse : quand tout cela va-t-il s’arrêter ? (2) Le gouvernement prolonge l’arrêté ministériel qui interdit les voyages à l’étranger : le virus bafoue-t-il l’état de droit ? (2) Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.