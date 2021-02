Le parti pris : Culture & Les Démocraties sur Auvio

Le débat : (1) On rouvre les coiffeurs mais pas les théâtres : culture et cultes à nouveau grands oubliés des stratégies de lutte contre l’épidémie ? (2) Navalny en Russie, Aung San Suu Kiy en Birmanie : les démocraties occidentales doivent-elles s’en mêler ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.