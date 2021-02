Le débat : (1) Le Covid nuit-il à la démocratie ? (2) Le plan de relance belge est-il efficace et adapté à la situation ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique.