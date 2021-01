(1) Prolongation du couvre-feu et des mesures Covid: la démocratie en danger? (2) Bruxelles lésée par le plan de relance : les wallons ont-ils pris la main ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Nicolas DE DECKER, journaliste au VIF