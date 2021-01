Le débat : (1) Twitter et les autres plateformes qui bannissent Trump : est-ce de la censure ? (2) Les plus précaires encore plus invisibles à cause du Covid ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.