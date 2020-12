Le débat : (1) La gare de Mons, 8 ans de retard, quasi 10 fois plus chère que prévu : le symbole des grands travaux ratés en Belgique ? (2) Le professeur Andrea Réa se voit refuser sa demande de nationalité belge: on marche sur la tête? Les débatteurs : Julien TRUDDAIU coordinateur et animateur au sein de l'ASBL "Présence et Action culturelles" et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique.