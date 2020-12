Le débat : (1) Un an après l’apparition du Covid, a-t-on appris à vivre un peu avec ? Ou n’est-ce qu’un long tunnel avant de retrouver la vie d’avant ? (2) Education sexuelle à l’école: en fait-on trop ou pas assez ? Les débatteurs : Sylvie LAUSBERG, Historienne, Présidente du Conseil des Femmes et Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF.