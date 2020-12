Le parti pris : Débats sur les séries historiques sur Auvio

Le débat : (1) La famille royale britannique n'apprécie pas la saison 4 de The Crown. Une série historique peut-elle s'affranchir de la vérité ? (2) Hongrie et Pologne bloquent le budget européen. L'Union européenne à la merci de ces deux états ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB, et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.