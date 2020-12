Le débat : (1) Violences policières en France : Macron joue-t-il sa réélection ? (2) Soutien aux plus défavorisés : le belge est-il plus solidaire en temps de crise ? Les débatteurs : Julien TRUDDAIU coordinateur et animateur au sein de l'ASBL "Présence et Action culturelles" et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique.