Le parti pris : Manif à Liège & Le culte de Noël sur Auvio

Le débat : (1) Manifestation à Liège, critiques politiques côté francophone : les mesures Made in Vandenbroeck sont-elles trop strictes pour être respectées ? (2) Les bulles et les commerces au cœur des décisions pour les fêtes de fin d’année : et le culte dans tout ça ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.