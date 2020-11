Le parti pris : Mawda & Violences faites aux femmes sur Auvio

Le débat : (1) Affaire Mawda : 10 ans requis contre le chauffeur, 7 ans contre le passeur, 1 an contre le policier ; les trois prévenus sont-ils les seuls responsables de la mort de la petite fille de deux ans ? (2) Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : les religions sont-elles une partie du problème ? (2) Les débatteurs : Djemila BENHABIB journaliste, écrivaine et chargée de projets au Centre d'Action Laïque et Mathieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF.