Le parti pris : Terres agricoles & Coca-Cola Place De Brouckere sur Auvio

Le débat : (1) La région bruxelloise veut acheter des terres agricoles dans les deux Brabant : au profit des consommateurs bruxellois, au détriment des jeunes agriculteurs ? (2) La fin programmée du panneau coca cola place de Brouckère dans le centre de Bruxelles : disparition d’un coup de poing dans le visage, ou d’un symbole attachant ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.