Débat avec 2 chroniqueurs

(1) Les heures de cours loupées à cause de la crise vont-elles engendrer une génération inculte ? (2) Comment réagir face au succès du documentaire complotiste « Hold up » ?

Les débatteurs : Mathieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF & Corentin DE SALLE, directeur de l’Institut Jean Gol.