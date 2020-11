Débat avec 2 chroniqueurs

(1) Congés et jours fériés: faut-il davantage les adapter aux rythmes scolaires, et tant pis pour les fêtes catholiques?

(2) Démocratie et algorithmes: les réseaux sociaux enferment-ils les citoyens dans des bulles parfois dangereuses ?

Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.