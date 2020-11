Débat avec 2 chroniqueurs

(1) Faut-il faire une croix sur les fêtes de fin d’année ? Confiner strictement jusqu’à l’arrivée d’un vaccin?

(2) Trump reste dans le déni : une stratégie suicidaire?

Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l’environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB.