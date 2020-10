Le parti pris : sur Auvio

Débat avec 2 chroniqueurs

(1) 5 jours de mesures en tous sens et au final, le fédéral qui reprend la main : la décision politique est-elle devenue chaotique en Belgique, face à la crise sanitaire ?

(2) La Belgique condamnée pour avoir expulsé un soudanais sans prendre en compte les risques de retour : c’est du passé ? Ca ira mieux avec le nouveau gouvernement ?

Les débatteurs : Antoine de BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte et Julien TRUDDAIU, coordinateur et animateur au sein de l'ASBL "Présence et Action culturelles".