Débat avec 2 chroniqueurs

(1) Que se passe-t-il dans le monde musulman : réelle escalade des populations ou instrumentalisation des Etats pour serrer la vis contre la liberté d'expression et la dissidence?

(2) 4 ans de Trump à la Maison Blanche : que peut-on tirer de positif de son bilan à la tête des USA?

Les débatteurs : Djemila BENHABIB journaliste, écrivaine et chargée de projets au Centre d'Action Laïque et Guy HAARSCHER, philosophe.