Débat avec 2 chroniqueurs.

Le débat :

(1) Covid : ce gouvernement peut-il mieux gérer la crise que le précédent ?

(2) Assassinat de Samuel Baty - Je suis Charlie : tout ça pour ça ? La mobilisation de 2015 n’a servi à rien ?

Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB. et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.