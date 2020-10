Débat avec 2 chroniqueurs.

Le débat : (1) Les mesures anti Covid: 1° Faut-il absolument maintenir les écoles ouvertes ? Est-ce le dernier lieu à fermer en cas de lockdown total ?

(2) Un regard philosophique sur la crise sanitaire : fait-on payer à la vie notre rejet de la mort ?

Les débatteurs : Djemila BENHABIB journaliste, écrivaine et chargée de projets au Centre d'Action Laïque et Mathieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF.