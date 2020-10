Débat avec 2 chroniqueurs.

(1) Couvre feu en Brabant wallon : la crise sanitaire peut-elle justifier la restriction des libertés fondamentales ?

(2) Davantage de cabinettards dans le gouvernement de croo : faut-il supprimer les cabinets ministériels ?

Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB.