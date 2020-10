Le parti pris : sur Auvio

Le débat :

(1) La répartition géographique du Virus : est-il plus francophone que flamand ? Et sa propagation supposée dans certains quartiers ou au sein de certaines communautés : mythe ou réalité ?

(2) Le péage urbain à Bruxelles : injuste pour les faibles revenus et la classe moyenne ? Seule solution pour faire baisser drastiquement la densité automobile dans Bxl ?



Les débatteurs : Ibrahim OUASSARI, fondateur de Molengeek et Béatrice DELVAUX, Editorialiste en Chef au journal Le Soir