Le parti pris : Quelle place pour les femmes de couleur en politique ? sur Auvio

Le débat : (1) Kamala Harris future vice-présidente ? Petite révolution ou non événement ? Quelle place pour les femmes de couleur en politique ? (2) L'encyclique de François 1er: quelle rôle pour les autorités spirituelles aujourd’hui ?



Les débatteurs : Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.