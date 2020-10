Débat avec 2 chroniqueurs

(1) Le MR est-il au bord de l’implosion ? (2) Trump atteint du Covid : et si tout cela était une mise en scène ? Les débatteurs : François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB. et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.