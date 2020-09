(1) Le voile à Molenbeek : quelle place pour la religion dans l’espace public et politique ? (2) Démocratie et raison d’état: Assange et Navalny, frères d’armes ? Les débatteurs : Caroline SAGESSER, historienne, chargée de recherches au sein du secteur Socio-politique du CRISP (PLATEAU 0485 338 838) et Eric de BEUKELAER, Vicaire général du diocèse de Liège.