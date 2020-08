Le débat : deux questions seront à l’ordre du jour ce jeudi. (1) Affaire Chovanech : quelle est la responsabilité de Jan Jambon ? (2) Agatha Christie : fallait-il enlever le mot "nègres" et rebaptiser son best-seller ? Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l’environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB.