Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce jeudi. (1) Un trio pour former une vraie majorité en septembre : on prend les mêmes et on recommence ? (2) Le railpass gratuit pour les Belges : pourquoi cet imbroglio ? Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste et chroniqueur RTBF et Antoine de BORMAN expert en affaires publiques chez Whyte.