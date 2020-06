Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce mercredi. (1) La majorité minoritaire proposée par les socialistes : encore un échec pour former un nouveau gouvernement ? (2) Rajae Maouane insultée : les RS sont-ils devenus des lieux de haine et d’intolérance ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF