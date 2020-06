Le parti pris : Décolonisation de l'espace public & neutralité dans les écoles sur Auvio

Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) Etterbeek remplace les noms de rue évoquant des acteurs de la colonisation par des noms de femmes : un premier pas bénéfique vers la décolonisation de l’espace public ? (2) Faut-il se réjouir de l’arrêt de la cour constitutionnelle qui permet l’interdiction des signes convictionnels à l’école au nom de la neutralité ? Les débatteurs : Nadia GEERTS, philosophe et écrivaine et Julien TRUDDAIU, de l’association Coopération Education Culture, et co-auteur du livre Notre Congo.