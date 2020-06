Le parti pris : Le match PS-MR & oeuvres controversées sur Auvio

Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce jeudi. (1) Le match PS-MR après la manif, le changement de présidence à la FGTB.... le retour de l’opposition gauche-droite ? (2) Autant en emporte le vent : Faut-il bannir les œuvres qui mettent en scène le racisme / sexisme d’une autre époque ? Ou en tout cas systématiquement les remettre en contexte ? Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, Editorialiste en chef au journal Le Soir, et François GEMENNE chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l’environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB.