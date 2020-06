Deux questions seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) Faut-il déboulonner les statues de Leopold II ? (2) Changement à la tête de la FGT: Bvers un durcissement de la gauche ? Les débatteurs : Eric de BEUKELEARE, licencié en droit, philosophie et théologie et Julien TRUDDAIU de l’association Coopération Education Culture, et co-auteur du livre Notre Congo.